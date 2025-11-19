Nicaragua recibe Copias de estilo del nuevo embajador concurrente de Filipinas

Este miércoles, el Gobierno de Nicaragua recibió las Copias de Estilo del Señor Arvin Reyes de León, quien asume como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Filipinas.

Nicaragua fortalece lazos con Filipinas y recibe nuevo embajador

El Embajador Reyes de León ejercerá sus funciones de forma concurrente desde México.

Durante la ceremonia, Nicaragua transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo.

En el acto se destacó el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y solidaridad, así como la voluntad de profundizar los intercambios en temas de interés mutuo.

Por su parte, el Embajador Arvin Reyes de León transmitió los cordiales saludos de sus autoridades y expresó un sincero agradecimiento del pueblo filipino por la permanente solidaridad y palabras de consuelo de Nicaragua en momentos de dificultades y calamidades en su país.

El diplomático filipino reiteró que las relaciones bilaterales están cimentadas en el respeto mutuo, la buena voluntad y la disposición de trabajar juntos en el fortalecimiento de los lazos que unen a ambas naciones.



