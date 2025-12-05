Nicaragua recibe Copias de Estilo de nuevo embajador de Eslovaquia

​La Cancillería de la República de Nicaragua recibió la mañana de este viernes, las Copias de Estilo del Señor Milan Cigáň, que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Eslovaca ante el Pueblo y Gobierno de Nicaragua.

​Durante el encuentro, las autoridades nicaragüenses dieron la bienvenida al Embajador Cigáň y transmitieron los fraternos saludos de los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo.

​Nicaragua reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de Amistad entre ambos países, así como el deseo de ampliar el intercambio y explorar oportunidades de colaboración en áreas de interés mutuo.

​Por su parte, el Embajador Milan Cigáň destacó las relaciones de Respeto y Amistad que unen a Nicaragua y Eslovaquia.

Subrayó que ambos países están unidos en la defensa de principios como el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados, y la creencia de que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales es la base para la Paz y la estabilidad mundial.