Nicaragua recibe Copias de Estilo de nuevo embajador de Eslovaquia
La Cancillería de la República de Nicaragua recibió la mañana de este viernes, las Copias de Estilo del Señor Milan Cigáň, que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Eslovaca ante el Pueblo y Gobierno de Nicaragua.
Durante el encuentro, las autoridades nicaragüenses dieron la bienvenida al Embajador Cigáň y transmitieron los fraternos saludos de los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo.
Nicaragua reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de Amistad entre ambos países, así como el deseo de ampliar el intercambio y explorar oportunidades de colaboración en áreas de interés mutuo.
Por su parte, el Embajador Milan Cigáň destacó las relaciones de Respeto y Amistad que unen a Nicaragua y Eslovaquia.
Subrayó que ambos países están unidos en la defensa de principios como el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados, y la creencia de que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales es la base para la Paz y la estabilidad mundial.