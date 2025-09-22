Nicaragua participa en Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

El pueblo y gobierno de Nicaragua, a través del compañero Denis Moncada Colindres, está participando en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que inició este lunes 22 de septiembre en Nueva York, resaltó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

«Estamos participando en la Asamblea General de Naciones Unidas que arrancó el día de hoy, ahí estuvimos esta mañana, el compañero Denis Moncada Colindres, quien es nuestro, decimos nosotros, Co-canciller, está participando y desde esta mañana estuvo presente representando con el brío que le caracteriza y la firmeza y la contundencia que le caracteriza a nuestra Nicaragua en el diálogo de alto nivel entre el Consejo de Ministros y los Observadores de la Asociación de Estados Caribeños», informó.

Agregó que «también en la reunión ministerial de la Celac en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de Palestina, cuestión Palestina, que se acabe el genocidio en Palestina, la reunión también de la Celac, entre Celac y Japón y el 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas, otra reunión de alto nivel».

«Esta tarde-noche, en el programa Informe Pastrán estará desde Nueva York participando e informándonos el compañero Co-canciller Denis Moncada Colindres», indicó.

A su vez, la Copresidenta de la República, afirmó que Nicaragua, a través del compañero Denis Moncada, expresó su solidaridad plena con el Presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela.

Aseguró que «esta mañana cuando el compañero Yván Gil, Canciller de Venezuela, denunció el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, desmintiendo la narrativa estadounidense sobre narcotráfico en la región, Denis afirmó que la lucha contra el narcotráfico debe basarse en responsabilidad compartida, cooperación multilateral, justicia social y desarrollo humano y no en acciones injerencistas».

«Denis expresó en nombre de todos nosotros la solidaridad plena de Nicaragua con el Presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, exigiendo el retiro inmediato de las fuerzas extranjeras y el respeto a la independencia, autodeterminación de la hermana Venezuela, exigiendo que se respeta la declaratoria vigente del Caribe y Nuestramérica toda, como región de paz y desarrollo justo», subrayó la Compañera Rosario.