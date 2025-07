Nicaragua fortalece lazos con profesionales progresistas de Sudáfrica

La Misión Diplomática de Nicaragua en Pretoria, Sudáfrica, recibió ayer martes, la visita de Stanley Itshegetseng, Coordinador del Foro de Profesionales Progresistas de Sudáfrica.

Fortaleciendo la cooperación entre Nicaragua y Sudáfrica

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los lazos con este influyente grupo, que promueve políticas progresistas en beneficio de la clase trabajadora sudafricana.

Itshegetseng manifestó el interés de su gremio en impulsar iniciativas conjuntas de intercambio que fomenten el desarrollo y la inclusión, con énfasis en la participación de la clase trabajadora en el desarrollo nacional.

Destacó que esta reunión es un paso crucial para fortalecer alianzas estratégicas y maximizar la cooperación entre ambos países en el desarrollo del talento humano.

La Misión Diplomática de Nicaragua, en nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, expresó la voluntad de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de fortalecer los lazos de cooperación, hermandad y solidaridad con todos los sectores de la sociedad sudafricana.

Ambas partes acordaron mantener un diálogo abierto y explorar futuras colaboraciones en proyectos que aborden los desafíos actuales de sus naciones, reafirmando su compromiso con el progreso y el bienestar social de sus pueblos.

El Foro de Profesionales Progresistas (PPF) es una organización no racial, no sexista y no xenófoba, integrada por profesionales, académicos, intelectuales y empresarios que trabajan activamente por una sociedad más justa y dinámica en Sudáfrica.