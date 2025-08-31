Nicaragua felicita a Uzbekistán por su 34 Aniversario de Independencia

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al Presidente Shavkat Mirziyoyev, de Uzbekistán, en ocasión del 34 aniversario de la independencia de esa nación, que se conmemora este 1 de septiembre.
A continuación, la carta íntegra
Managua, 31 de Agosto, 2025
Su Excelencia
Shavkat Mirziyoyev
Presidente de la
República de Uzbekistán
Tashkent
Querido Hermano Presidente:
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, transmitimos nuestras más cálidas y fraternas felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Noble Pueblo de Uzbekistán, con motivo de la conmemoración del 34 Aniversario de su Independencia, este próximo 1 de Septiembre.
En esta fecha tan significativa, reconocemos los notables logros de Uzbekistán en materia de desarrollo económico, social y cultural, que son testimonio de la sabiduría de su liderazgo y la fortaleza de su milenario patrimonio cultural.
Desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, reiteramos nuestro firme compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos de Hermandad y Solidaridad que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.
Reciba nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño del Pueblo Nicaragüense para el Hermano Pueblo Uzbeko.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo