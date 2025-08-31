type here...
Nicaragua felicita a Uzbekistán por su 34 Aniversario de Independencia

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje de felicitación al Presidente Shavkat Mirziyoyev, de Uzbekistán, en ocasión del 34 aniversario de la independencia de esa nación, que se conmemora este 1 de septiembre.

Shavkat Mirziyoyev
Shavkat Mirziyoyev

A continuación, la carta íntegra

Managua, 31 de Agosto, 2025

Su Excelencia

Shavkat Mirziyoyev
Presidente de la
República de Uzbekistán
Tashkent

Querido Hermano Presidente:

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, transmitimos nuestras más cálidas y fraternas felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Noble Pueblo de Uzbekistán, con motivo de la conmemoración del 34 Aniversario de su Independencia, este próximo 1 de Septiembre.

En esta fecha tan significativa, reconocemos los notables logros de Uzbekistán en materia de desarrollo económico, social y cultural, que son testimonio de la sabiduría de su liderazgo y la fortaleza de su milenario patrimonio cultural.

Desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, reiteramos nuestro firme compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos de Hermandad y Solidaridad que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño del Pueblo Nicaragüense para el Hermano Pueblo Uzbeko.

Daniel Ortega Saavedra      Rosario Murillo

