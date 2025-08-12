Nicaragua felicita a República Centroafricana por el 65 Aniversario de su Independencia

El Gobierno de Nicaragua, a través de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación al Presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, con motivo del 65º aniversario de la independencia de su nación, que se conmemora mañana 13 de agosto.

En la misiva, Nicaragua expresa sus sinceras felicitaciones al pueblo y gobierno de la República Centroafricana, reconociendo su «Legado de Lucha, Dignidad y Soberanía».

El mensaje también celebra la fecha de independencia de 1960 como un «hito en la Historia de África y del Sur Global».

El Gobierno nicaragüense también reconoce los esfuerzos de la República Centroafricana por «fortalecer su Soberanía, promover la Reconciliación Nacional y avanzar hacia un Futuro de Bienestar y Justicia Social».

El mensaje concluye reiterando el compromiso de Nicaragua de fortalecer los lazos de «Fraternidad, Solidaridad y Cooperación» entre ambos pueblos, que comparten ideales de justicia, paz y respeto mutuo.

