Nicaragua felicita a Papúa Nueva Guinea por su 50 Aniversario de Independencia

El Gobierno de Nicaragua, a través de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación al primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en la conmemoración del 50 aniversario de la independencia de su país.

En la misiva, fechada este 15 de septiembre, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional expresa sus «más cordiales y sinceras felicitaciones» al pueblo y gobierno de la nación oceánica.

El mensaje también reafirma el compromiso de Nicaragua de fortalecer los lazos de «amistad y fraternidad» que unen a ambas naciones.

La nota concluye con un «abrazo fraterno» y los saludos afectuosos del pueblo nicaragüense, deseando prosperidad y bendiciones para la nación de Papúa Nueva Guinea.

