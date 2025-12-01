Nicaragua felicita a Emiratos Árabes Unidos por su Día Nacional

El Gobierno de Nicaragua extendió sus más cálidas felicitaciones a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en ocasión de conmemorar el Aniversario del Día Nacional del país.

El mensaje, fue dirigido a Su Alteza el Jeque Mohamed Bin Zayed Al-Nahayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi, y firmado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

En la misiva, Nicaragua transmitió sus felicitaciones de la manera más fraternal, en nombre del Pueblo y Gobierno.

La comunicación reiteró el compromiso firme e invariable de Nicaragua de continuar fortaleciendo los Lazos Fraternos de Amistad, Solidaridad y Cooperación que unen a ambas naciones.

El mensaje concluye deseando que «la Paz, la Misericordia y las Bendiciones de Dios sean con Usted y con su Noble Pueblo», y enviando el Abrazo Fraterno, con el cariño y respeto del pueblo nicaragüense.

