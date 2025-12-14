Nicaragua felicita a Chile por sus elecciones democráticas

El Gobierno de Nicaragua felicita al pueblo chileno por sus recientes elecciones democráticas, destacando valores como paz, reconciliación y unidad nacional.

En un comunicado oficial firmado por el Copresidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo, se extendió un saludo fraterno a todas las fuerzas políticas, instituciones y ciudadanos de Chile, reafirmando el compromiso con la soberanía y la justicia social en América Latina

A continuación, la carta integra

GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL

COMUNICADO OFICIAL

Managua, Nicaragua. 15 de diciembre de 2025

Dirigido al Pueblo y Gobierno de Chile

«En un gesto de solidaridad internacional y reconocimiento a la voluntad democrática, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua se dirige con respeto y fraternidad al pueblo y autoridades chilenas en este momento histórico para su nación.

Desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, a través suyo saludamos al querido Pueblo de Chile, que este Domingo 14 de Diciembre ha realizado Elecciones y decidido su Futuro en Respeto Fraternal, en Paz, en Libertad, en Democracia, en Justicia, en Derecho, en Legalidad, en Verdad, en Reconciliación, en Unidad Nacional, en Estabilidad, en Seguridad, en Tranquilidad, en Desarrollo, en Bienestar, en Felicidad, en Vida Buena, en Armonía, en Paz, en Amor.

Saludamos a todas las Familias Chilenas, a todas las Fuerzas Políticas, a todas las Instituciones, a todas las Autoridades, a todas las Comunidades, a todos los Líderes, a todos los Jóvenes, a todas las Mujeres, a todos los Hombres de Buena Voluntad, a todos los Trabajadores, a todos los Productores, a todos los Empresarios, a todos los Profesionales, a todos los Emprendedores, a todos los Estudiantes, a todos los Maestros, a todos los Periodistas, a todos los Comunicadores, a todos los Artistas, a todos los Deportistas, a todos los Científicos, a todos los Médicos, a todos los Enfermeros, a todos los Servidores Públicos, a todos los Defensores de los Derechos Humanos, a todos los Defensores de la Naturaleza, a todos los Defensores de la Vida, a todos los Defensores de la Paz.

Desde nuestra Patria Libre, les reiteramos nuestro compromiso con la hermandad latinoamericana, la justicia social y el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos.

Con Amor, con Paz, con Vida Buena, con Felicidad, con Verdad, con Unidad Nacional, con Reconciliación, con Estabilidad, con Seguridad, con Tranquilidad, con Desarrollo, con Bienestar, con Armonía, con Paz, con Amor, con Vida Buena, con Felicidad, con Verdad…

¡Viva Chile!

¡Viva Nicaragua!

¡Viva la Paz!

¡Viva el Amor!