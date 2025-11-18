Nicaragua envía felicitaciones al Príncipe Alberto II de Mónaco por el Día del Soberano

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje con sinceras felicitaciones al Príncipe Soberano de Mónaco, Su Alteza Serenísima Alberto II, con motivo de la conmemoración del Día del Soberano, que se celebra este miércoles 19 de noviembre.

El mensaje fue firmado por los Copresidentes de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo.

En nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, la comunicación deseó al Príncipe Alberto II, a su Gobierno y al «Hermano Pueblo del Principado de Mónaco» los mejores deseos de Salud, Prosperidad y Bienestar en esta importante fecha.

El mensaje concluyó con un «Abrazo Fraterno» de todas las familias nicaragüenses.

