Nicaragua envía felicitaciones a Uganda por el 63 aniversario de su Independencia

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua envió un mensaje de felicitación a la República de Uganda con motivo de la conmemoración de su 63º Aniversario de Independencia, que se celebra este jueves 9 de Octubre.

El mensaje, firmado por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, fue dirigido a Su Excelencia, General Yoweri Kaguta Museveni, Presidente de la República de Uganda.

Nicaragua honró al Pueblo y Gobierno de Uganda, al conmemorar el «glorioso acontecimiento de 1962», cuando el pueblo ugandés alcanzó su derecho inalienable a la autodeterminación, marcando una nueva etapa de Libertad, Soberanía y Dignidad Nacional.

El Gobierno nicaragüense destacó que esta gesta histórica continúa siendo «ejemplo e inspiración para los Pueblos que defendemos nuestra Independencia y trabajamos incansablemente por un Mundo de Paz, Justicia y Fraternidad».

El mensaje reitera el firme compromiso de Nicaragua de seguir fortaleciendo los Lazos de Amistad, Solidaridad y Cooperación que históricamente han unido a ambas naciones y que reflejan los ideales comunes de Unidad y Respeto entre los Pueblos Libres.

Al finalizar el mensaje, Daniel y Rosario enviaron un «fraternal abrazo, con el afecto, la admiración y el respeto del Pueblo nicaragüense hacia el Hermano Pueblo ugandés».

