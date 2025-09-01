type here...
Nicaragua envía condolencias tras terremoto en Afganistán

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

El gobierno de Nicaragua envió una misiva al líder supremo del emirato islámico de Afganistán,Mullah Hibatullah Akhundzada, y al primer ministro Mullah Mohammad Hasan Akhund expresando sus condolencias por los 800 fallecidos en el terremoto del día de ayer 31 de agosto.

Un potente terremoto dejó más de 800 muertos en Afganistán

A continuación, la misiva

Managua, 1° de Septiembre, 2025

Hermano
Mullah Hibatullah Akhundzada
Líder Supremo
del Emirato Islámico de Afganistán
Kabul

Hermano
Mullah Mohammad Hasan Akhund
Primer Ministro
del Emirato Islámico de Afganistán
Kabul

Estimados Hermanos,

Al conocer las informaciones sobre el trágico sismo que desde el día de ayer 31 de Agosto ha producido más de 800 fallecidos, más de 1,000 heridos y más de un millar de desaparecidos, desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, remitimos a Ustedes y a las Familias de ese Pueblo Hermano, nuestras Sentidas Condolencias y Oraciones, por las víctimas fatales y por la recuperación de las Personas que convalecen en Centros de Salud.

Que Dios Nuestro Señor brinde consuelo y alivio a todos los afectados, con la confianza de la recuperación de la normalidad en la Vida de las Comunidades que han sufrido las consecuencias y daños más directos.

En Amistad Fraternal,

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

