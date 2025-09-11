Nicaragua acompaña en La Habana lanzamiento del libro: «Rubio, un mitómano incontrolable»

El Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) fue el escenario de la presentación del libro «Rubio, un mitómano incontrolable», obra del periodista, investigador y escritor Hedelberto López Blanch, publicada por la Editorial Ciencias Sociales con el apoyo de la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano.

Libro «Rubio, un mitómano incontrolable»

El evento contó con la presencia de la embajadora de Nicaragua en Cuba, compañera Guisell Morales Echaverry, junto a embajadores de Venezuela, Bolivia y Palestina, además de una numerosa concurrencia de periodistas e intelectuales.

La presentación del libro reunió a importantes panelistas, incluyendo al Héroe de la República de Cuba, René González Sehwerert, quien fungió como prologuista de la obra; la periodista argentina y Jefa de la Corresponsalía de Resumen Latinoamericano en La Habana, Graciela Ramírez; y Michel Torres Corona, representante de la Editorial Ciencias Sociales.

González Sehwerert describió el libro como una rigurosa y bien documentada «anatomía política y moral» del secretario de Estado estadounidense, a quien calificó como «producto y resultado del gueto que se creó en Miami en los años 60».

Hedelberto López Blanch, autor del libro, explicó que su nueva publicación es resultado de una investigación que da continuidad a otros títulos de su autoría como «Miami, dinero sucio».

Intelectuales y embajadores acompañan lanzamiento del libro sobre Marco Rubio en La Habana, Cuba

El periodista caracterizó a Rubio como «un engendro de la política estadounidense» que intenta socavar los derechos de Independencia, Soberanía y Autodeterminación de los pueblos de América.

Para concluir su intervención, leyó la frase final del libro: «Muchos apuestan a que (Marco Rubio) no completará su mandato, mientras tanto, la Revolución cubana, con defectos y virtudes estará esperando el momento para decirle: Adiós Marquito«.

La periodista argentina Graciela Ramírez, radicada en Cuba, explicó los desafíos enfrentados durante la producción del libro. A pesar de los obstáculos, con la ayuda de varios colaboradores, lograron una tirada inicial de 300 ejemplares. La obra está disponible traducida al inglés, portugués e italiano, y cuenta con versión digital para ampliar su alcance internacional.

El Presidente de Casa de las Américas destacó la importancia de la obra para entender lo que José Martí llamó «los venenos del alma que manchan la naturaleza de los EEUU«.

Según su análisis, el libro revela «la codicia, el culto al dinero, la carencia de ética, el uso impúdico de la mentira, el oportunismo y la corrupción de los políticos«.

El libro es obra de Hedelberto López Blanch

El directivo afirmó que en la figura de Marco Rubio, retratada en las páginas del libro, «se sintetiza la crisis moral de las élites del Imperio y, en particular, del ámbito miamense«.

La obra presenta a un Marco Rubio envuelto en mentiras, montajes, escándalos, conspiraciones palaciegas millonarias, amenazas estridentes y giras de chantaje, según la perspectiva del autor. Particularmente, se destacan sus declaraciones de odio contra las revoluciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, el texto sostiene que todas estas acciones no pueden ocultar la frustración ante verdades más poderosas que cualquier despliegue militar: «el Amor a la Patria, la firmeza en la defensa del Decoro y Soberanía Nacional y la Unidad de nuestros Pueblos«.