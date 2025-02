Mensaje del CoPresidente Daniel Ortega en la XII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP

Mensaje del Copresidente de Nicaragua Daniel Ortega en la XII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, realizada el 3 de febrero de presente año en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Caracas, Venezuela

3 de Febrero del 2025

Gracias. Nuestros saludos, nuestros respetos, para el Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y para quienes han sabido luchar y defender la Dignidad de ese Pueblo, desde Bolívar a Chávez, y de Chávez a Nicolás.

Y en esta fecha del nacimiento de Sucre, que fue determinante en la Batalla por la Liberación del Colonialismo español, en este día, 3 de Febrero del 2025, esta Sesión, esta Reunión, este Encuentro del ALBA, en estos momentos que son de Luchas y Batallas, como las que han librado nuestros Pueblos a lo largo de la Historia, se lo dedicamos a Sucre.

Sucre está aquí con nosotros, con toda su fuerza; así como está Bolívar, así como está Chávez, aquí está Sucre. Y aquí están también, con Chávez y Fidel, Fundadores de esta Alianza… Chávez y Fidel, Fidel y Chávez.

Y nuestra Solidaridad, como siempre, con el Hermano Pueblo de Martí, el Pueblo de Fidel, el Pueblo de Raúl, el Pueblo de nuestro querido Hermano, Presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha expresado con mucha seguridad, con mucha firmeza, lo que es la fortaleza del Pueblo de Cuba, un Pueblo que ha resistido y cada día que pasa, resistiendo, es cada día que vence el Pueblo de Cuba al bloqueo criminal, impuesto por los Imperialistas yanquis.

La realidad es que son los desafíos que ha tenido la Humanidad en todos los tiempos; frente a los Pueblos que quieren Paz, quieren Seguridad, quieren Estabilidad, quieren Educación, quieren Salud, aparecen los Imperialistas de la Tierra, queriendo imponer las cadenas a estos Pueblos.

Y la Batalla de Nicaragua es una Batalla que, le comentaba a Nicolás en los días de la Toma de Posesión de la Presidencia, que aquí en Nicaragua, en el año 1855 y 1856, se dio la ocupación por los expansionistas yanquis; o sea, eran los que traían toda la ideología del Ku Kux Klan, la ideología de la esclavitud.

Mercenarios, Coroneles, etc., de la zona Sur de los Estados Unidos ocuparon Nicaragua y se hicieron elegir Presidente. Eso no se debe olvidar, eso no lo puede olvidar, y eso es algo que repetimos aquí a nuestro Pueblo. No podemos olvidar que aquí los yanquis ya tuvieron un Presidente, William Walker, que armó una elección asesinando nicaragüenses; con la fuerza de las armas, bueno, armó la elección, se impuso. Y luego en su Toma de Posesión estaba presente el Embajador de los Estados Unidos del Gobierno de ese entonces; o sea, legitimando a quién estaba.

A la vez de imponerse como Presidente en Nicaragua, a la vez él decretaba la esclavitud en Nicaragua. Apenas hacía unos años antes, en 1821, Nicaragua y Centroamérica al independizarse de España había enterrado la esclavitud, y bueno, vino el yanqui, con toda la prepotencia, el Ku Kux Klan gobernando en Nicaragua.

Pero, el Pueblo de Nicaragua ha sido un Pueblo Luchador, un Pueblo con Dignidad, y empezaron los combates contra los invasores yanquis, y empezaron las batallas contra los invasores yanquis. Y se incorporaron a esas batallas también los Pueblos Indígenas de Matagalpa, Departamento que está al centro de Nicaragua. Ellos bajaron de Matagalpa y se sumaron a las Fuerzas que defendían la Soberanía y la Dignidad de Nicaragua… ¡En esos años, imagínense! En esos años dando la batalla contra el invasor yanqui, una Batalla que tuvo un impacto demoledor contra los invasores, que fue la Batalla que se dio en la Hacienda San Jacinto.

Y ahí, en la Hacienda San Jacinto, resistiendo a las tropas yanquis que las encabezaba un Coronel del Sur de los Estados Unidos, Byron Cole, ahí los Combatientes nicaragüenses defendiendo a la Patria es pequeña, como decía Darío, “si la Patria es pequeña, uno grande la sueña”, defendiendo la Patria, y derrotando en esa Batalla a los invasores.

Y cayendo en esa Batalla el Coronel yanqui, ahí murió en ese combate, que fue cuando el Sargento Andrés Castro, que se encontraba atrincherado en una muralla de piedras de la Hacienda, al no tener en ese momento munición su fusil, porque eran tiros de una sola carga, había que cargar tiro a tiro, tiro a tiro, viene el yanqui iba encima, y él agarra una Piedra y se lanza, y lo derriba. Y quedó para la Historia, para la Dignidad, para el Orgullo de Nicaragua, esa Piedra lanzada contra el yanqui.

Y desde entonces se convirtió en una Fecha Histórica, Patriótica, en nuestro País, que tuvieron que respetarla, incluso Somoza tuvo que respetar esa fecha, y que se conmemora desde entonces en todas las Escuelas y se le rinde Homenaje a Andrés, él Héroe, que tomó la Piedra y la lanzó contra el yanqui invasor.

Luego el yanqui invasor en su retirada, Walker, buscando los Puertos del Pacífico donde lo venían a traer barcos que enviaban desde los Estados Unidos, en la retirada incendiaron la Ciudad de Granada y dejaron un rótulo que decía: “Aquí fue Granada”, el rótulo en inglés ahí. Dejaron cenizas, dejaron muertes, los Gobernantes kukuxklanes de entonces, ya derrotados y en su retirada.

Y Nicaragua logró recuperar su Independencia, su Soberanía, en medio, indiscutiblemente, de las dificultades que se presentaban en Pueblos que recién se habían independizado y donde entraban en combate ya los Partidos Políticos, enfrentándose no solamente en las urnas, sino enfrentándose a balazos también.

Fue en esas condiciones cuando luego, aquí en Nicaragua, se produce una Primera Revolución, la Revolución Liberal, encabezada por el General Zelaya. Y esta Revolución Liberal realmente sacudió, porque entonces Nicaragua estaba totalmente sometida a las directrices del Imperio Norteamericano, había algunas Unidades aquí de las tropas norteamericanas, y al estar sometidos a las tropas norteamericanas, lógicamente, ahí estaba la lucha de los Partidos buscando, unos, como ser instrumento de los norteamericanos, y los otros, buscando cómo darle más autonomía al País.

Ahí surgió Zelaya, y Zelaya fue el que puso en el tapete el tema del Canal por Nicaragua. Eran años aquellos en los que ya se debatía por dónde el Canal, si por Nicaragua, o si por Panamá. Resulta que Nicaragua cuando es descubierta, la descubren los conquistadores, se encuentran con Nicaragua y encuentran el paso del Océano Atlántico, del Mar Caribe, por el Río San Juan, hacia el Lago de Nicaragua, y luego están a un paso de las orillas del Océano Pacífico.

Entonces, los Ciudadanos norteamericanos que en esa época buscaban rutas para ir de la Costa Este a la Costa Oeste de los Estados Unidos porque estaba la “Fiebre del Oro”, empezaron a usar el transporte marítimo, que fue, digamos, la habilidad que tuvo Vanderbilt, un famoso transportista marítimo, dueño de barcos, que organizó la ruta de Nueva York a Nicaragua. Y luego, desembarcando allá en el Mar Caribe, tomando la ruta del Río, el Lago, hasta ir a las riberas del Mar Pacífico aquí en Nicaragua, ahí estaba otro barco de la empresa, que llevaba a los pasajeros hacia la Costa Oeste de los Estados Unidos.

Eso fue lo que funcionó primero como Canal, transportando a miles de Ciudadanos norteamericanos, que, a decir verdad, no vinieron aquí a hacerle daño a nadie, no vinieron a agredir, sino que venían simplemente a ocupar un lugar de paso para llegar hacia la Costa Oeste de los Estados Unidos. Pero, mientras tanto, ya los Estados Unidos habían decidido que estas zonas eran de los Estados Unidos, ya estaba en práctica la Política de, América para los yanquis, América para el Ku Kux Klan.

Y Zelaya empezó a promover la construcción del Canal y buscó contacto con Gobiernos europeos, y ahí entonces vino ya la furia del Ku Kux Klan, y bueno, el Ultimátum para que Zelaya abandonara el Gobierno. Zelaya no tuvo la fortaleza, habiendo nicaragüenses con él dispuestos a batallar, y decidió dejar el Gobierno en manos de un “pelele”.

Mientras, un Dirigente Liberal, el General Benjamín Zeledón se levantó en armas contra los “peleles”, y entonces enfrentó a la Marina yanqui que desembarcaba ya en los Puertos de Nicaragua y empezaba a incursionar para combatir a las Fuerzas Patrióticas que encabezaba el General Benjamín Zeledón.

Y a Zeledón, teniéndolo sitiado en El Coyotepe, una altura que está aquí a unos 30 kilómetros de Managua, teniéndolo cercado allí las tropas yanquis, llegó una delegación de las tropas yanquis para ofrecerle a él que no lo iban a detener, que le iban a perdonar la Vida, que se rindiera, y la respuesta de Zeledón fue realmente extraordinaria. Y al igual, como lo diría Sandino después, les dijo: ¡Yo no me rindo! ¡Ni me vendo, ni me rindo! Y siguió el combate. Y mataron a Zeledón, el 4 de Octubre del año 1912.

Luego pasearon el cadáver de Zeledón por los Pueblos para atemorizar a la gente, y Sandino que era un niño, que ve pasar el cadáver de Zeledón, entonces Sandino se indignó, y luego Sandino levantó la Bandera Roja y Negra para defender la Bandera Azul y Blanca de la Patria que estaba arrastrada por los Gobernantes “peleles”; y empezó la Batalla de Sandino contra los Imperialistas de la Tierra.

En 1928, ya dándole continuidad a la Batalla de Zeledón, Sandino con su Pequeño Ejército, según declaraciones oficiales de los mismos informes del Departamento de Estado de ese entonces, Estados Unidos había enviado a Nicaragua 4,609 soldados de Infantería de Marina, de los cuales el Departamento de Marina daba como muertos a 24 y heridos a 45. Y ahí siguió la batalla de Sandino, hasta que los yanquis tuvieron que retirarse. O sea, no lograron su objetivo que era, derrotar a Sandino, rendir a Sandino, matar a Sandino. Tuvieron que retirarse.

Pero ya con la retirada dejaron organizado el Plan para asesinar a Sandino, después que Sandino firmó un Plan de Paz, porque Sandino quería la Paz efectivamente, y al retirarse las tropas yanquis, bueno, él sentía que había logrado el objetivo, y los otros Compañeros de Sandino le decían que tuviera cuidado, porque él tenía que venir aquí a Managua a negociar con el Gobierno, y él decidió arriesgarse porque dijo, yo estoy comprometido con la Paz y ya sacamos a los yanquis.

Luego, después de invitarlo el Presidente, después de la firma de los Acuerdos de Paz invitarlo a una cena en la Presidencia, cuando Sandino viene bajando después de la cena, ahí lo está esperando Somoza, combinado con los yanquis, para capturarlo y luego fusilarlo a él junto con dos Compañeros más, dos Hermanos más. Eso lo que ratifica es lo que decía el Che: En los yanquis, en los Imperialistas, no se puede creer ni un tantito así.

Sandino los vio, se fueron derrotados, los vio salir derrotados; confió en que el Presidente que estaba no tenía un historial de asesino, era un pelele que lo habían puesto ahí. Y entonces firman la Paz y viene el Presidente como un gesto lo invita a cenar, sin saber, porque realmente el Presidente no sabía que ya Somoza, con la Embajada gringa aquí, habían establecido el plan para asesinar a Sandino.

Esas son batallas que no puedo dejar de mencionar, porque la Historia sigue siendo la misma. ¡El Ku Kux Klan está ahí en Washington! ¡Ahí está el Ku Kux Klan! Lo que pasa es que el Ku Kux Klan hay momentos en que ahorca, asesina públicamente, sin asco, y hay otras veces que el Ku Kux Klan se hace como que es santito, como que es muy democrático, y ya ven cómo juegan con la Dignidad de los Pueblos.

Llegó Obama, en un gesto que suponía ya el restablecimiento de relaciones con Cuba, y ese gesto lo acompañó Obama pegándole una puñalada a Venezuela caracterizándola como una amenaza para la Seguridad de los Estados Unidos; o sea, por aquí da la mano y por aquí mete el puñal. Y luego, expulsando miles de migrantes, los expulsó Obama, inventó aquellas jaulas para meterlos, tenerlos ahí en las jaulas, y se vendía como el “Presidente bueno”, Obama.

Simplemente son los mismos, son los mismos; unos, actuando como Obama; otros, actuando, diciendo y amenazando públicamente.

Esa es, realmente, la Historia de nuestros Pueblos, esa es la realidad que tenemos que estar enfrentando. Tenemos que estar enfrentando esa realidad, porque, ¿cómo enfrentar esa realidad? No se trata de enfrentarla con las armas. No tenemos armas atómicas. ¡Ah, si tuviéramos armas atómicas…! El que tiene las armas atómicas ya está protegido.

Pero tenemos un arma más poderosa que el arma atómica, que es la Conciencia y la Dignidad de nuestros Pueblos, que da lugar a que lleguen al Gobierno, Hombres de Pensamiento, Inteligencia, de Valor, de Generosidad, como el Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, Antiimperialista indiscutiblemente.

Pero a él no se le ocurría ir a hacer una guerra contra los Estados Unidos, o a poner bombas en los Estados Unidos… ¡No! Él lo que hizo fue, con Fidel, se pusieron de acuerdo para promover la creación del ALBA, para reunir a los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños, empezando con aquellos Pueblos más cercanos, con grandes dificultades en el orden económico y social, y chantajeados continuamente por las Potencias imperialistas, y desarrollar Programas en beneficio de esos Pueblos, ¿para qué? Para calmar el hambre de la gente, para generar trabajo, para generar producción, para garantizar el petróleo.

O sea, con el arma de la Paz, con el arma de la Generosidad, con el arma de Cristo, que és “ama a tu prójimo como a ti mismo”, así, así se comportó el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y así se comporta nuestro Hermano Nicolás. No andan buscando cómo dominar, sino andan buscando cómo ayudar y presentar Programas, Propuestas como ésta que se ha presentado en la Agenda de Trabajo de este día, que pasa por la defensa de la Soberanía y la Paz de toda América Latina y el Caribe; por demandar el respeto de los Derechos Humanos a los migrantes. ¡Que se les respete!

Que no se olviden los que están gobernando en los Estados Unidos, que ellos ni idea tenían de que existían estas tierras, y que cuando se dieron cuenta de que existían estas tierras, entonces salieron como migrantes de Europa, salieron como migrantes de Inglaterra, y navegaron corriendo riesgo, corriendo peligro, y llegaron al territorio que no era de ellos.

¿Quién se los dio ese territorio? Simplemente lo ocuparon por la fuerza y asesinando a sus verdaderos dueños, los Pueblos Indígenas que habitaban en lo que hoy es territorio norteamericano y territorio canadiense. Los asesinaron, los redujeron y se fueron apoderando de esas tierras… Sí, esos son los herederos

que han venido gobernando Estados Unidos y queriendo desde Estados Unidos gobernar el Planeta, ser Gobernantes del Planeta.

Nosotros, lógicamente, estamos de acuerdo con esta Agenda, la Agenda de Concertación de Posiciones Comunes en Espacios Multilaterales; el avance en el relacionamiento con otros Organismos Regionales; buscar cómo expandir los Proyectos del ALBA a todos los Estados Miembros del ALBA, así como a otros Países de la Región y el Sur Global que deseen incorporarse a un Proyecto como este, que es un Proyecto Humanista.

En el campo económico, la expansión del Proyecto AGRO-ALBA, o sea, producir alimentos; el Tratado de Comercio de los Pueblos, el TCP, y el Acuerdo del ALBA en cuanto a la Cooperación Agrícola, donde ya está seguir con la modalidad del Acuerdo Marco de Cooperación Agrícola que sirvió de base jurídica para el Proyecto Agro-ALBA, para ser presentado a los Países.

Avances del estudio, desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial dentro de los Países del ALBA; ya nuestro Hermano Miguel Díaz-Canel

hablaba cómo en Cuba ya ellos tienen avanzado. A pesar del bloqueo, a pesar de la política que quiere provocar la indisposición, el rechazo del Pueblo cubano a su Proceso, el Pueblo se mantiene firme.

Pasando dificultades, es cierto, pero se mantiene firme; y buscando respuestas y buscando soluciones frente a las dificultades, y se mantiene firme el Pueblo de Cuba, y no solamente salta en Propuestas como estas, en Proyectos como este, de la Inteligencia Artificial, donde ya ellos tienen instalaciones con las cuales podemos compartir para avanzar en ese terreno también.

Y este día nosotros, como bien se ha dicho aquí, tenemos que defender los Derechos de todos los Ciudadanos de este Planeta, y en primer lugar de los Ciudadanos de América Latina y el Caribe. Y expresar nuestra Solidaridad con los Pueblos que están siendo atropellados, hay Pueblos que están siendo atropellados; atropellados por la forma en que están tratando a los emigrantes que tenían años de estar asentados en los Estados Unidos, que habían hecho toda una Vida en los Estados Unidos, y los están tratando como delincuentes, y los acusan de ser delincuentes, los acusan de ser narcotraficantes, sin ninguna prueba, sin ningún Juicio, sin ninguna sentencia que diga que esos Ciudadanos han cometido delito alguno, simplemente los descalifican de la manera más brutal, y a sacarlos a patadas de ese territorio.

Nosotros expresamos nuestra Solidaridad con los migrantes que están siendo desalojados de los Estados Unidos, y bueno, llegará el día en que la actitud, esa actitud, esa tendencia anti-migratoria que se ha exacerbado, desaparezca, y que se valore, en lo que se debe valorar, lo que ha sido el aporte y lo que sigue siendo el aporte de los emigrantes a la actividad económica, a la actividad productiva, a la actividad que demanda mano de obra de estos Países, que son miles, y que llegue el día en que la Voluntad de Paz, de Respeto a los Derechos Humanos, la Voluntad de Humanidad, se establezca también en el Pueblo norteamericano y sobre todo en los Gobernantes norteamericanos.

Gracias, querido Presidente Nicolás.