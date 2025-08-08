Gobierno de Nicaragua saluda el 60 Aniversario de la Independencia de Singapur

El gobierno de Nicaragua, encabezado por los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación a Singapur por el 60 Aniversario de su Independencia.

A continuación, la misiva

Managua, 8 de Agosto, 2025

Su Excelencia

Tharman Shanmugaratnam

Presidente de la

República de Singapur

Singapur

Estimado Presidente,

En la honorable ocasión de conmemorar el 60º Aniversario de la Independencia, este próximo 09 de Agosto, deseamos transmitir en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre, nuestras más Sinceras Felicitaciones a Usted, a Su Gobierno y al Hermano Pueblo de la República de Singapur.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, nos unimos en celebración de esta fecha histórica, Símbolo de Soberanía y Dignidad Nacional, reiterando nuestros mejores Deseos de Paz, Prosperidad y Desarrollo, así como nuestro compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos de Cooperación, Entendimiento y Respeto mutuo entre nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba Querido Hermano, nuestro Abrazo Fraterno con el cariño del Pueblo nicaragüense para su Querido Pueblo.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo