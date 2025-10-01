Gobierno de Nicaragua expresa solidaridad a Filipinas tras desastres naturales

El Gobierno de la República de Nicaragua extendió sus sentidas condolencias y solidaridad a la República de Filipinas tras los recientes desastres naturales que han afectado al país asiático.

A través de un mensaje dirigido a Su Excelencia Ferdinand R. Marcos Jr., Presidente de la República de Filipinas, los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, expresaron el acompañamiento fraterno de Nicaragua con el Gobierno y el Pueblo filipino.

El mensaje hace referencia específica a las familias afectadas por el paso consecutivo de los tifones Ragasa y Bualoi, así como por el trágico terremoto de magnitud 6.9 ocurrido anoche en la ciudad de Bogo, en la Provincia de Cebú.

La comunicación subraya la confianza en Dios para el pronto alivio, consuelo y recuperación de las comunidades que han sufrido las consecuencias y daños más directos de estos fenómenos naturales.

Los Copresidentes nicaragüenses transmitieron al Hermano Presidente Marcos Jr. la fraterna consideración y solidaridad de Nicaragua, junto con el cariño del pueblo nicaragüense hacia el Hermano Pueblo Filipino.

