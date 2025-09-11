Delegación del FSLN participa en intercambios con el Partido Comunista de China

Una delegación de más de 20 secretarios políticos y coordinadores de Juventud del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inició un programa de encuentros e intercambios con el Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing.

El objetivo principal de estos encuentros es fortalecer las relaciones políticas y partidarias entre ambos países.

La delegación nicaragüense se reunió con Jin Xiaopeng, subdirector general del Buró para América Latina y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China.

Además, los representantes están participando en el Foro Global de Conocimiento de China y tienen previsto visitar la provincia de Hubei, en Whuhan, para conocer el trabajo de la Escuela del Comité provincial del PCCh.

La visita concluirá con un encuentro con Ma Hui, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China.

Los delegados del FSLN han transmitido los saludos de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, reafirmando el compromiso de estrechar los lazos de hermandad y trabajar por el bienestar de ambos pueblos y la continuidad de sus «victorias revolucionarias».



