Compañero Pedro Jaenz es condecorado póstumamente con la Orden Carlos Fonseca

Por Jhonny Martínez
La Presidencia de la República condecoró de manera póstuma al compañero Pedro Marcio Jaenz Serrano, con la Orden Carlos Fonseca Amador.

El reconocimiento fue entregado hoy domingo a sus familiares, durante el homenaje póstumo realizado en la ciudad de León.

El Acuerdo Presidencial número 147-2025 destaca al compañero Pedro Marcio Jaenz Serrano como un Valiente Militante Revolucionario Sandinista, Guerrillero de los Principios y Valores Cristianos, Socialistas y Solidarios.

El compañero Pedro Marcio Jaenz Serrano, de 75 años, falleció el mediodía del sábado a consecuencias de un infarto mientras era atendido en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, de León, debido a complicaciones cardíacas.

Jaenz Serrano fue un valiente combatiente del Frente Sandinista que fue capturado y torturado; y guardó prisión junto al Comandante Tomas Borge durante la dictadura somocista y salió libre tras la toma del Palacio Nacional en agosto de 1978.

Durante su homenaje póstumo también recibió las Condecoraciones de la Alcaldía de León y de la Asamblea Nacional.

