Declaran hijo dilecto de Managua al arqueólogo nicaragüense Jorge Espinoza Estrada

El pionero de la arqueología científica en Nicaragua, el doctor Jorge Espinoza Estrada fue declarado Hijo Dilecto de Managua, de manera póstuma, orden que fue recibida por su viuda Gleysis Irías, y sus descendientes Priscila, Jorge y Rafael.

La Asamblea Nacional en nombre de la Presidencia de la República, hizo entrega de la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío y la Orden José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, en Grado Gran Cruz.

El presidente de la Asamblea Nacional, compañero Gustavo Porras, trasladó el abrazo y las consideraciones a la familia del doctor Jorge Espinoza Estrada, por parte de los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario.

El arquitecto Luis Morales Alonzo, secretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora de la Presidencia, resaltó que el arqueólogo Jorge Espinoza, de 82 años, dedicó más de 60 años a su labor.

“Fue el primer arqueólogo profesional en Nicaragua, descubrió ‘El Bosque’, sitio importantísimo para la paleontología nicaragüense y centroamericana, en Pueblo Nuevo, Estelí, con 32 mil años de antigüedad”, expresa Morales.

También hizo la excavación de las Huellas de Acahualinca en 1977, además, en Chontales, descubrió las pirámides Garrobo Grande, entre otros, grandes aportes, como la búsqueda de los restos del General Augusto C. Sandino.

Los funerales del doctor Jorge Espinoza Estrada se realizarán la tarde de hoy jueves en el campo santo capitalino, Sierras de Paz.

