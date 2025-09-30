Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 30 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • China: Influencer pierde la vida al estrellar su helicóptero ultraligero antes miles de espectadores.
  • China: Turista cae el vacío al soltarse el arnés para una selfie.
  • Vietnam: Ya van 26 muertos tras el tifón “Bualoi”.
  • India: Colapsa “Rueda de la Fortuna” y ocupantes quedan colgando en el aire.
  • Turkiye: Hombre asesina a su ex pareja con una escopeta dentro de un hospital.
  • España: Lluvias torrenciales colapsan carreteras.
  • México: Alerta sanitaria por brote de sarampión.
  • Bolivia: Ataca a brutalmente a su pareja y le arranca parte de la nariz
  • VIRAL: Jueza penal en controversia por bailar en tiktok.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

Artículo anterior
Noticias Sputnik – 30 de septiembre de 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456