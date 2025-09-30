Ya Noticias ContraReloj – 30 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

China: Influencer pierde la vida al estrellar su helicóptero ultraligero antes miles de espectadores.

Influencer pierde la vida al estrellar su helicóptero ultraligero antes miles de espectadores. China: Turista cae el vacío al soltarse el arnés para una selfie.

Turista cae el vacío al soltarse el arnés para una selfie. Vietnam: Ya van 26 muertos tras el tifón “Bualoi”.

Ya van 26 muertos tras el tifón “Bualoi”. India: Colapsa “Rueda de la Fortuna” y ocupantes quedan colgando en el aire.

Colapsa “Rueda de la Fortuna” y ocupantes quedan colgando en el aire. Turkiye: Hombre asesina a su ex pareja con una escopeta dentro de un hospital.

Hombre asesina a su ex pareja con una escopeta dentro de un hospital. España: Lluvias torrenciales colapsan carreteras.

Lluvias torrenciales colapsan carreteras. México: Alerta sanitaria por brote de sarampión.

Alerta sanitaria por brote de sarampión. Bolivia: Ataca a brutalmente a su pareja y le arranca parte de la nariz

Ataca a brutalmente a su pareja y le arranca parte de la nariz VIRAL: Jueza penal en controversia por bailar en tiktok.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.