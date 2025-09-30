Ya Noticias ContraReloj – 30 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- China: Influencer pierde la vida al estrellar su helicóptero ultraligero antes miles de espectadores.
- China: Turista cae el vacío al soltarse el arnés para una selfie.
- Vietnam: Ya van 26 muertos tras el tifón “Bualoi”.
- India: Colapsa “Rueda de la Fortuna” y ocupantes quedan colgando en el aire.
- Turkiye: Hombre asesina a su ex pareja con una escopeta dentro de un hospital.
- España: Lluvias torrenciales colapsan carreteras.
- México: Alerta sanitaria por brote de sarampión.
- Bolivia: Ataca a brutalmente a su pareja y le arranca parte de la nariz
- VIRAL: Jueza penal en controversia por bailar en tiktok.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
