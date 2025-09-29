Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 29 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Asia: Supertifón “Ragasa”, el peor monstruo climático que dejó 24 muertos.
  • Vietnam: Tifón “Bualoi” dejó 12 muertos.
  • Vietnam: Tornado le quita la vida a 6 personas.
  • Indonesia: Internado colapsa sobre estudiantes.
  • España: Alerta roja por temporal lluvioso.
  • EEUU: Tiroteos dejan más de 340 fallecidos en lo que va este año.
  • EEUU: Tormenta sin precedentes mata a 4 personas.
  • México: Lluvias históricas paralizan la ciudad.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

