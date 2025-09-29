Ya Noticias ContraReloj – 29 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Asia: Supertifón “Ragasa”, el peor monstruo climático que dejó 24 muertos.
- Vietnam: Tifón “Bualoi” dejó 12 muertos.
- Vietnam: Tornado le quita la vida a 6 personas.
- Indonesia: Internado colapsa sobre estudiantes.
- España: Alerta roja por temporal lluvioso.
- EEUU: Tiroteos dejan más de 340 fallecidos en lo que va este año.
- EEUU: Tormenta sin precedentes mata a 4 personas.
- México: Lluvias históricas paralizan la ciudad.
