Ya Noticias ContraReloj – 24 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Sudán: 40 muertos en enfrentamiento de robo de ganado.
- Asia: Supertifón “Ragasa” cobra la vida de 17 personas.
- Hong Kong: Graban las impactantes imágenes de “Ragasa”.
- Tailandia: Socavón engulle una calle en pleno centro de la ciudad.
- Francia: Alumno de 14 años apuñala a su profesora de música.
- Costa Rica: Ola de violencia alcanza los 635 asesinatos este año.
- Chile: Hombre mata apuñaladas a su pareja y luego se suicida lanzándose del piso 11 de un edificio.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.