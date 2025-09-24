Ya Noticias ContraReloj – 24 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Sudán: 40 muertos en enfrentamiento de robo de ganado.

Asia: Supertifón "Ragasa" cobra la vida de 17 personas.

Hong Kong: Graban las impactantes imágenes de "Ragasa".

Tailandia: Socavón engulle una calle en pleno centro de la ciudad.

Francia: Alumno de 14 años apuñala a su profesora de música.

Costa Rica: Ola de violencia alcanza los 635 asesinatos este año.

Chile: Hombre mata apuñaladas a su pareja y luego se suicida lanzándose del piso 11 de un edificio.

