type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, septiembre 23, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 23 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Tailandia: Cuatro personas perdieron la vida por fuerte temporal lluvioso.
  • Filipinas: Supertifón “Ragasa” deja 3 muertos.
  • EEUU: Autoridades decretan alerta por avalanchas de lodo.
  • México: Asesinan a 3 músicos y dejan en sus cuerpos narcomensajes.
  • México: Padres arrojan cuerpo de su bebé a una presa y luego lo confiesan.
  • Colombia: 25 mineros quedan atrapados bajo tierra tras un deslizamiento.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

Artículo anterior
Deportes YA – Podcast – 22 de septiembre 2025
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456