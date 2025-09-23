Ya Noticias ContraReloj – 23 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Tailandia: Cuatro personas perdieron la vida por fuerte temporal lluvioso.
- Filipinas: Supertifón “Ragasa” deja 3 muertos.
- EEUU: Autoridades decretan alerta por avalanchas de lodo.
- México: Asesinan a 3 músicos y dejan en sus cuerpos narcomensajes.
- México: Padres arrojan cuerpo de su bebé a una presa y luego lo confiesan.
- Colombia: 25 mineros quedan atrapados bajo tierra tras un deslizamiento.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.