Ya Noticias ContraReloj – 23 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Tailandia: Cuatro personas perdieron la vida por fuerte temporal lluvioso.

Cuatro personas perdieron la vida por fuerte temporal lluvioso. Filipinas: Supertifón “Ragasa” deja 3 muertos.

Supertifón “Ragasa” deja 3 muertos. EEUU: Autoridades decretan alerta por avalanchas de lodo.

Autoridades decretan alerta por avalanchas de lodo. México: Asesinan a 3 músicos y dejan en sus cuerpos narcomensajes.

Asesinan a 3 músicos y dejan en sus cuerpos narcomensajes. México: Padres arrojan cuerpo de su bebé a una presa y luego lo confiesan.

Padres arrojan cuerpo de su bebé a una presa y luego lo confiesan. Colombia: 25 mineros quedan atrapados bajo tierra tras un deslizamiento.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.