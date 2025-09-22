type here...
lunes, septiembre 22, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 22 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • China: Evacuan a más de 400 mil personas ante la fuerza del supertifón “Ragasa”.
  • Pakistán: Ejército bombardea varias viviendas y deja 21 muertos.
  • Francia: Lluvias torrenciales azotan el sureste de ese país.
  • India: Ratas matan a 2 bebés en un hospital.
  • Croacia: Ordenan sacrificar 10 mil cerdos por brote de peste porcina africana.
  • EE.UU.: Cuidador de tigre de bengala es mutilado hasta la muerte.
  • Colombia: Pierden la vida 7 hombres atrapados en una mina de oro.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

