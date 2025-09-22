Ya Noticias ContraReloj – 22 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

China: Evacuan a más de 400 mil personas ante la fuerza del supertifón “Ragasa”.

Cuidador de tigre de bengala es mutilado hasta la muerte. Colombia: Pierden la vida 7 hombres atrapados en una mina de oro.

