Ya Noticias ContraReloj – 22 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- China: Evacuan a más de 400 mil personas ante la fuerza del supertifón “Ragasa”.
- Pakistán: Ejército bombardea varias viviendas y deja 21 muertos.
- Francia: Lluvias torrenciales azotan el sureste de ese país.
- India: Ratas matan a 2 bebés en un hospital.
- Croacia: Ordenan sacrificar 10 mil cerdos por brote de peste porcina africana.
- EE.UU.: Cuidador de tigre de bengala es mutilado hasta la muerte.
- Colombia: Pierden la vida 7 hombres atrapados en una mina de oro.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.