viernes, septiembre 19, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 19 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Islandia: Volcán “Grindavik” muestra su infierno.
  • Hawái: Nueva erupción del “Kilauea” pone en alerta a las autoridades.
  • EE.UU: Rescatan a 6 niños encerrados en un contenedor.
  • México: Comando armado ejecuta a 3 personas.
  • Paraguay: 28 femicidios dejan 51 huérfanos en lo que va este 2025.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

