Ya Noticias ContraReloj – 19 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Islandia: Volcán “Grindavik” muestra su infierno.

Hawái: Nueva erupción del "Kilauea" pone en alerta a las autoridades.

EE.UU: Rescatan a 6 niños encerrados en un contenedor.

México: Comando armado ejecuta a 3 personas.

Paraguay: 28 femicidios dejan 51 huérfanos en lo que va este 2025.

