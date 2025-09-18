Ya Noticias ContraReloj – 18 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

India: Pastor halla a recién nacida enterrada viva con la mano devorada por insectos.

Rusia: Falla en teleférico deja 3 muertos.

Francia: Protestas obliga a desplegar más de 80 policía.

Honduras: Hermanitos pierden la vida calcinados en su vivienda.

Colombia: Acribillan a balazos a 3 personas dentro de un vehículo.

Brasil: Acróbata sufre grave accidente al realizar truco del "Cabello Suspendido".

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.