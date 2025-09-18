Ya Noticias ContraReloj – 18 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- India: Pastor halla a recién nacida enterrada viva con la mano devorada por insectos.
- Rusia: Falla en teleférico deja 3 muertos.
- Francia: Protestas obliga a desplegar más de 80 policía.
- Honduras: Hermanitos pierden la vida calcinados en su vivienda.
- Colombia: Acribillan a balazos a 3 personas dentro de un vehículo.
- Brasil: Acróbata sufre grave accidente al realizar truco del “Cabello Suspendido”.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.