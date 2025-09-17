Ya Noticias ContraReloj – 17 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- India: Ameba “Come Cerebro” le quita la vida a 19 personas.
- México: Aumenta a 19 los muertos de 32 hospitalizados tras explosión de cisterna de gas.
- Bolivia: Deslizamiento de tierra sepulta a dos hombres que buscaban oro.
- Colombia: Hombre apuñala a su pareja en un mercado.
- Chile: Hermanos pierden la vida electrocutadas mientras intentaban izar una bandera
- VIRAL: La extravagante pizza en Brasil que causa furor en las redes sociales.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.