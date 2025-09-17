type here...
miércoles, septiembre 17, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 17 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • India: Ameba “Come Cerebro” le quita la vida a 19 personas.
  • México: Aumenta a 19 los muertos de 32 hospitalizados tras explosión de cisterna de gas.
  • Bolivia: Deslizamiento de tierra sepulta a dos hombres que buscaban oro.
  • Colombia: Hombre apuñala a su pareja en un mercado.
  • Chile: Hermanos pierden la vida electrocutadas mientras intentaban izar una bandera
  • VIRAL: La extravagante pizza en Brasil que causa furor en las redes sociales.

