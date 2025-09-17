Ya Noticias ContraReloj – 17 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

India: Ameba "Come Cerebro" le quita la vida a 19 personas.

México: Aumenta a 19 los muertos de 32 hospitalizados tras explosión de cisterna de gas.

Bolivia: Deslizamiento de tierra sepulta a dos hombres que buscaban oro.

Colombia: Hombre apuñala a su pareja en un mercado.

Chile: Hermanos pierden la vida electrocutadas mientras intentaban izar una bandera

VIRAL: La extravagante pizza en Brasil que causa furor en las redes sociales.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.