martes, septiembre 16, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 16 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • España: Halla cuerpo de bebé en un congelador.
  • Australia: Investigan 20 muertes vinculados con un negocio de suicidio asistido.
  • EE.UU.: Mujer ataca con un hacha a su novio mientras dormía.
  • México: Joven madre muere al proteger a su hija en un incendio.
  • República Dominicana: Trabajadora sexual asesina apuñaladas a cliente que se negaba pagarle por sus servicios.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

