Ya Noticias ContraReloj – 16 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

España : Halla cuerpo de bebé en un congelador.

: Halla cuerpo de bebé en un congelador. Australia : Investigan 20 muertes vinculados con un negocio de suicidio asistido.

: Investigan 20 muertes vinculados con un negocio de suicidio asistido. EE.UU. : Mujer ataca con un hacha a su novio mientras dormía.

: Mujer ataca con un hacha a su novio mientras dormía. México : Joven madre muere al proteger a su hija en un incendio.

: Joven madre muere al proteger a su hija en un incendio. República Dominicana: Trabajadora sexual asesina apuñaladas a cliente que se negaba pagarle por sus servicios.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.