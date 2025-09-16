Ya Noticias ContraReloj – 16 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- España: Halla cuerpo de bebé en un congelador.
- Australia: Investigan 20 muertes vinculados con un negocio de suicidio asistido.
- EE.UU.: Mujer ataca con un hacha a su novio mientras dormía.
- México: Joven madre muere al proteger a su hija en un incendio.
- República Dominicana: Trabajadora sexual asesina apuñaladas a cliente que se negaba pagarle por sus servicios.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.