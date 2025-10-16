Ya Noticias ContraReloj – 16 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- India: Familia entierra viva a una bebé porque querían varón.
- Italia: Ex novio mata de 24 puñaladas a modelo.
- EEUU: Madre soltera de 3 hijos es asesinada por sus propias amigas.
- Uruguay: Primer país en América Latina en legalizar la “Eutanasia” por ley.
- Brasil: Hallan sin vida a influencer y su hija
- Argentina: Casi 200 femicidios… Una mujer asesinada cada 28 horas.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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