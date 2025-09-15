Ya Noticias ContraReloj – 15 de septiembre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- El Congo: Brote de ébola cobra 28 vidas en plena crisis sanitaria.
- Italia: Anciana muere aplastada por su vecino que se lanzó al vacío.
- EE.UU.: Hombre decapita a gerente de motel tras discusión por una lavadora.
- Chile: Aterrizaje de emergencia deja 4 heridos.
- SORPRENDENTE: Un ojo de inteligencia artificial asiste a cirujano chileno durante operación.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.