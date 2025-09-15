type here...
lunes, septiembre 15, 2025
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 15 de septiembre 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • El Congo: Brote de ébola cobra 28 vidas en plena crisis sanitaria.
  • Italia: Anciana muere aplastada por su vecino que se lanzó al vacío.
  • EE.UU.: Hombre decapita a gerente de motel tras discusión por una lavadora.
  • Chile: Aterrizaje de emergencia deja 4 heridos.
  • SORPRENDENTE: Un ojo de inteligencia artificial asiste a cirujano chileno durante operación.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

