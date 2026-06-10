Gobierno nicaragüense celebra el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones en Viena

La Misión Permanente de la República de Nicaragua ante las Naciones Unidas en Viena participó este miércoles en la celebración del Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, atendiendo la invitación del Embajador LI Song, Representante Permanente de la República Popular China ante dicho organismo.

Nicaragua en Viena con China

Este día internacional fue establecido por la Asamblea General de la ONU mediante una resolución propuesta por China y copatrocinada por más de 80 países.

La iniciativa subraya que los logros de las distintas culturas constituyen el patrimonio colectivo de la humanidad y destaca el papel crucial del diálogo para mantener la paz mundial y promover el desarrollo compartido.

El programa inaugural contó con un mensaje en video del Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, seguido por intervenciones de diplomáticos y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El encuentro, que reunió al cuerpo diplomático internacional, incluyó talleres, exposiciones y presentaciones culturales orientadas a reivindicar la diversidad global.

La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional estuvo representada por la compañera Sabra Murillo Centeno, Embajadora y Representante Permanente de Nicaragua en Austria.