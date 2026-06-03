Avanza Tercera Etapa del Inventario Nacional Forestal 2026

El Gobierno Sandinista, a través del MARENA, avanza en la tercera etapa del Inventario Nacional Forestal 2026, logrando a la fecha el levantamiento de 32 unidades de muestreo.

MARENA Nicaragua acelera Inventario Forestal 2026

Esta labor de recopilación sobre el estado y las condiciones de los bosques se ha ejecutado en los departamentos de Boaco, Masaya, Granada, Chontales, Nueva Segovia, Jinotega, Estelí, Madriz, Matagalpa, León, Chinandega y en ambas Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

Para el presente año se ha proyectado el levantamiento de un total de 130 unidades de muestreo mediante el uso de evaluaciones de campo, tecnología satelital y sistemas de posicionamiento GPS.

El objetivo es recopilar información científica detallada sobre especies forestales, altura, diámetro, volumen y condiciones ecológicas, tanto en bosques ubicados dentro como fuera de áreas de conservación ambiental.

El Inventario Nacional Forestal se consolida como una herramienta estratégica e institucional indispensable para conocer a profundidad el estado de los recursos forestales del país, fortaleciendo los mecanismos de protección y asegurando su aprovechamiento sostenible ante los desafíos globales de la crisis climática.



