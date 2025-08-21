type here...
jueves, agosto 21, 2025
Radio YA

Nicaragua Diseña abre sus puertas a nuevos talentos en Casting a realizarse  este Sábado

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La 14ª edición del evento “Talento que conecta, creatividad que transforma” de Nicaragua Diseña realizará un casting de modelos este 23 de agosto a las 10:00 a.m. en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Este encuentro busca descubrir nuevos talentos que se integren al mundo de la moda y el modelaje en Nicaragua, contando con el respaldo de importantes patrocinadores y la organización de instituciones que apuestan por el arte, la cultura y la creatividad.

Entre las jóvenes que estarán participando se encuentra Anahy Betzayda Huembes Sánchez, de 22 años, habitante del barrio Georgino Andrade, de Managua.

Anahy ha demostrado su interés y potencial en el mundo del modelaje, habiendo participado previamente en el casting de Reinas Nicaragua 2024.

Actualmente, se destaca como nuevo talento en Tu Nueva Radio Ya, abriendo paso a una prometedora carrera.

El evento contará con la participación de diversas marcas y patrocinadores que respaldan la moda nacional, y se perfila como una plataforma clave para la proyección de nuevas figuras en la industria.

