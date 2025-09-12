Incanto celebrará su 10º aniversario con una gala en el Teatro Nacional Rubén Darío

Con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales, la Fundación Incanto celebrará su décimo aniversario con una gala especial en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío el domingo 28 de septiembre de 2025.

La dirección musical estará a cargo de los maestros Jacopo Sipari di Pescasseroli, de Italia, y Nelson Gutiérrez y Gabriel Chorens de Nicaragua.

La noche reunirá a solistas de Italia y Rusia, junto a alumnos y solistas de Incanto, la Camerata Bach, la Schola Cantorum y la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío.

La producción artística del evento destacará con la escenografía de Donaldo Aguirre, el vestuario de Nicaragua Diseña y el maquillaje de Henry Avilés.

La función está programada para iniciar a las 4:00 p.m., en una celebración que promete resaltar el talento y la música en Nicaragua.