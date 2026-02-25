Teatro Nacional Rubén Darío presenta Expo Teatro en homenaje a la primera actriz Evelin Martínez

El Teatro Nacional Rubén Darío, en coordinación con el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes (ICPJ), invitó a las familias nicaragüenses a disfrutar de una Expo Teatro que se llevará a cabo del 20 al 26 de marzo dedicado a la trayectoria y legado de la destacada actriz Evelin Martínez.

Expo Teatro: Homenaje a Evelin Martínez en Managua

La mayoría de las funciones tendrán lugar en la Sala Experimental Pilar Aguirre a las 7:00 P.M., con una entrada general de 250 córdobas.

El programa ofrece una cartelera variada que incluye obras clásicas, adaptaciones infantiles y homenajes especiales:

El viernes 20 de marzo se realizará la apertura de la Expo Teatro con “La Última Travesía” de Javier Amor, presentada por la Compañía Profesional de Teatro.

El sábado 21 de marzo se realizará la función infantil de “Los Tres Cerditos” (la versión del lobo) a las 4:00 P.M. a cargo del grupo Los Ilustres Desconocidos.

El domingo 22 de marzo, la Escuela Nacional de Teatro Pilar Aguirre presentará “El Principito”, versión de Xiomara Centeno, a las 4:00 P.M.

El lunes 23 de marzo se presentará la comedia “No hay ladrón que por bien no venga” de Darío Fo, bajo la dirección de César Paz.

El martes 24 de marzo habrá una jornada doble que inicia con “Yerma” de Federico García Lorca (7:00 P.M.) y cierra con el Café Concert Homenaje “Un Tango para Evelyn” en el Salón de los Cristales, a las 8:00 de la noche

El miércoles 25 de marzo se presentará “La noche, otra vez la noche” de Gustavo Ott, interpretada por la Compañía Las Hijas del Maíz.

El jueves 26 de marzo se efectuará el cierre del evento con la obra “Ñaque, de Piojos y Actores” de José Sanchís Sinisterra.

Esta jornada cultural representa una oportunidad única para apreciar el talento de diversas compañías nacionales y rendir tributo a una de las figuras más emblemáticas de las tablas en Nicaragua.

