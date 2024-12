Entregamos motocicleta Super Socco TC Max a ganadora del Fiestón Navideño

Con una sonrisa de oreja a oreja y muy emocionada María Jaxari Hernández, de 18 años, ganadora del Fiestón Navideño 2024, recibió las llaves y el control de su motocicleta Súper Socco TC Max, valorada en 4 mil 140 dólares con IVA incluido.

La entrega se realizó la tarde de este jueves, en vivo y directo durante el programa “Hablemos Ya Conecta2”, en nuestro enlace con canal 6.

María Jaxari, dijo sentirse muy feliz de haber ganado. “El día del Fiestón no estaba nerviosa pero si tenía pena, pero al momento de meter la llave y ver que se abrió la caja me emocioné…Esa noche ni dormir pude esa noche, no me lo creía aún”, aseguró.

Junto a María Jaxari participaron en el sorteo otros cinco seguidores que tuvieron más “Me Gusta” en la dinámica de nuestra página de Facebook: La Nueva Radio Ya.

Todos los participantes sacaron una llave de nuestro Gorro Navideño para intentar abrir el Cofre donde estaba el Mando de Control de la Motocicleta del Futuro, y fue María Jaxari quien escogió la llave correcta.

La motocicleta eléctrica Súper Socco fue el premio mayor del evento, realizado en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, el pasado 15 de diciembre.

Jorge Molina, gerente general de Active Motors, destacó que la moto eléctrica Súper Socco TC Max distribuida por Active Motors es automática, no hace ruido, no emana humo y tiene 3 velocidades, 68, 78 y 137 kilómetros por hora; y con una carga de batería recorre hasta 140 kilómetros de distancia.

Agregó que la motocicleta se carga con 110 voltios, la carga dura 8 horas, tiene sistema de seguridad y el único mantenimiento que se le tiene que hacer es el socado y engrase de carrocería.

Molina, finalmente, destacó que la buena aceptación de las motocicletas eléctricas por parte de la población. “Este ha sido un gran año para nosotros, hemos colocado casi 15 mil motocicletas, ha sido un crecimiento muy importante, el año pasado colocamos 7 mil, es decir que tuvimos el doble de crecimiento”.

Actives Motors, distribuye las marcas Súper Socco, TVS (originaria de la India con tecnología aspiracional) y VENTO, la más equipada del mercado.

Usted puede adquirir su moto Súper Socco en cualquiera de nuestras tiendas en Managua, situadas en Batahola, Bolonia y Altamira. Active Motors también cuenta con 100 puntos de venta a nivel nacional y 37 distribuidores autorizados, y en distintas Casas comerciales.

Tu Nueva Radio YA les desea una Feliz NAVIYA a todas las familias nicaragüenses y les agradece por mantenernos siempre en el Súper Aplastante Primer Lugar en Audiencia.