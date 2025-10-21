En el mes de lucha contra el cáncer de mama: Consulta gratuita de Tu Nueva Radio YA será para Reinas del Hogar

La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, realizará este 23 de octubre la Consulta Gratuita dedica a las reinas del hogar, y en el marco del mes rosa, dedicado a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

En punto de las 8 de la mañana, las reinas del hogar serán atendidas por ginecólogos del hospital Alemán Nicaragüense. A todas las pacientes se les brindarán atención gratuita, les realizarán ultrasonidos y entregarán sus respectivos medicamentos.

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El ginecólogo Mario Zapata, brindará una charla sobre el cáncer de mama, la importancia del diagnóstico oportuno, prevención y opciones de tratamiento.

Recuerde este jueves la Consulta Gratuita de Tu Nueva Radio Ya en el Ranchón Tiscapa, ubicado de los semáforos del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur.

