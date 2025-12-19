Cazador de noticias «El Chiwi» se impone ante Chico González en «Choque de Tapas» de Tu Nueva Radio YA

En una tarde cargada de picardía, Tu Nueva Radio Ya retomó este viernes su tradicional “Choque de Tapas”, en un duelo que enfrentó a dos taxistas cazadores de noticias que pusieron a vibrar a la audiencia dentro y fuera del país.

En esta ocasión, la contienda tuvo como protagonistas a Delvin Briones, mejor conocido como “El Chiwi”, habitante del barrio Camilo Ortega, y a Chico González, quienes protagonizaron un intenso intercambio de “tapazos” ante el micrófono.

Tras una reñida competencia, en el que nuestros oyentes fueron los jueces, “El Chiwi” se llevó la victoria, demostrando carácter, rapidez mental y mayor dominio en el arte del tapazo radial.

Durante el duelo, “El Chiwi” no se guardó nada y lanzó fuertes señalamientos contra su rival, a quien calificó de “tapudo” y aseguró que no informaba nada, y que no había forma de perder el choque porque, según él, “Chico no era rival”.

La respuesta de Chico González no se hizo esperar y fue igual de contundente:



“Yo tengo nivel. Si vos andás diez mil pesos en la bolsa, hablamos. Yo no tengo que andar fiando en la venta. Aquí vamos sobre, vos mandás qué día lo arreglamos”, expresó al aire.

El “Choque de Tapas” continuó con distintas pruebas en las que ambos participantes demostraron sus habilidades en el reporteo de farándula, deportes y sucesos, manteniendo a la audiencia atenta y participativa.

Los oyentes de Tu Nueva Radio Ya se activaron masivamente, reportándose desde Nueva York, Panamá, Denver, y desde diversos puntos del territorio nacional.

Tras el conteo final, Delvin Briones “El Chiwi” fue declarado ganador, mientras que Chico González obtuvo el segundo lugar, cerrando una jornada llena de humor, talento y tradición radial.

Pese a su triunfo, El Chiwi expresó su satisfacción por formar parte del programa y destacó que Tu Nueva Radio Ya siempre lleva alegría a los taxistas y sus usuarios en Nicaragua.

Como parte de la celebración, ambos participantes visitaron Janixia Grill, donde disfrutaron de un delicioso asado, cortesía de La Nueva Radio Ya.

Además, la emisora entregó camisas oficiales del Ya Fest a ambos contrincantes y una taza con el logo de La Nueva Radio Ya al ganador, reafirmando así el compromiso de la radio con sus oyentes y colaboradores.