100 reinas del hogar fueron atendidas en la consulta médica de Tu Nueva Radio YA

En el Ranchón Tiscapa, se realizó en un ambiente de alegría, la Consulta Médica de Tu Nueva Radio YA, con el protagonismo de cien “Reinas del Hogar”, a quienes se les hizo exámenes de ultrasonido PAP, ultrasonidos y mamografías.

Consulta Médica Rosa en Ranchón Tiscapa

La capitalina Jaqueline López, dijo que fue atendida con cariño, y aprovechó la consulta para chequearse sus pechos, debido a la incertidumbre, de unas pelotitas que le han surgido.

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El doctor Carlos Guerrero, del hospital Alemán Nicaragüense, destacó la participación de 15 especialistas, el 90% mujeres y personal de enfermería, que garantizó por más 5 horas, un cálido servicio de salud para las oyentes de Tu Nueva Radio YA.

La Consulta Médica de Tu Nueva Radio YA, de hoy jueves, fue en saludo al Mes Rosa, en procura de la prevención del cáncer de mamas, y otras letalidades de la salud femenina, que se han venido superando con el excelente sistema de salud que gozamos los nicaragüenses.

