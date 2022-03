La nicaragüense Tiffany Coleman se corona como Miss Trans Star Internacional 2022

La beldad nicaragüense Tiffany Coleman, de 27 años, se coronó el pasado sábado como Miss Trans Star Internacional 2022 convirtiéndose en la primera modelo pinolera en ganar este prestigioso certamen de la diversidad sexual.

La modelo nicaragüense Tiffany Coleman

El concurso de belleza para mujeres transgénero se realizó este año en el balneario de Santa Susana, en la ciudad de Barcelona, España.

Este año participaron 28 representantes de varios países del mundo para demostrar que la belleza no tiene casillas ni un género en particular.

Este año Nicaragua se llevó el primer lugar, Ivanna Díaz la candidata de México fue coronada como Primera Finalista mientras que la Segunda Finalista fue Sofía Colmenares, representante de Venezuela.

Tiffany Coleman se convierte en la primera nicaragüense en ganar el concurso Miss Trans Star Internacional

La pinolera se destacó en todas las rondas del concurso, especialmente en la del traje típico que se realizó la tarde del viernes 11 de marzo donde desfiló con un impresionante traje de color plata combinado con un gran boete de plumas de avestruz.

La noche de la gran final la nica escogió un vestido largo de color verde a coste sirena, con un escote en forma de halter y con mangas abullonadas, que están actualmente de moda.

Durante su entrevista ella aseguró que de resultar ganadora iba apoyar y fortalecer a la comunidad trans: “Lo principal es empoderarnos a nosotras mismas para poder cambiar el mundo, necesitamos enriquecer nuestros conocimientos y romper con los estereotipos.”

La nicaragüense ganó el concurso este sábado 12 de marzo

“Hoy no quiero llegar a todas esas personas que no nos aceptan, sino a aquellas chicas trans que, como yo algún día, sienten el temor de salir adelante. Demostremos que somos capaces de sobresalir en una sociedad machista, que no señala por el simple hecho de ser felices”, declaró.

Sigamos enriqueciendo nuestros conocimientos, porque la educación es la herramienta más importante que podemos utilizar para cambiar el mundo”, finalizó.

Coleman será la sucesora de la brasileña Ava Simões quien mantuvó la corona por dos años (2019-2021) debido a las restricciones sanitarias impuestas a nivel mundial por la pandemia del coronavirus.

Tiffany Colleman representante de Nicaragua

Tiffany se graduó como Ingeniera en Sistemas en la UNAN-Managua y ha sido una destacada modelo que ha concursado en muchísimos certámenes nacionales e internacionales así como en plataformas como Expo Moda Nicaragua.

La representante de Nicaragua se quedará un tiempo en España para cumplir algunos compromisos.