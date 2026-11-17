Cinco extrabajadores de la empresa Nuevo Carnic S.A. lograron recuperar su libertad tras alcanzar un acuerdo de mediación con la compañía y comprometerse a resarcir la totalidad del daño económico provocado, desembolsando la suma de 1 millón 288 mil córdobas por la sustracción de herramientas y materiales de sus bodegas.

5 extrabajadores del Nuevo CARNIC quedan libres tras pagar C$1.2 millones

Los procesados, Vigarne Antonio Hurtado Narváez, Leonel Antonio Pastrán, Bryan Jorneth Ugarte García, Armando José Corea Zeledón y Hamilton Yuniel Sánchez García, enfrentaban cargos por el presunto delito de robo con fuerza en las cosas con circunstancias agravantes, tras ingresar en distintas fechas entre junio y agosto de 2026 a las bodegas de la empresa, ubicada en el kilómetro 9.8 de la Carretera Sur, en Managua.

De acuerdo con el acta presentada ante el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, los cinco ciudadanos pidieron disculpas a la empresa por los perjuicios ocasionados, mientras que sus familiares realizaron el depósito íntegro del monto reclamado, el cual fue recibido formalmente por el representante legal de Nuevo Carnic S.A.

El abogado defensor Gabriel Díaz explicó que la mediación constituye un mecanismo alterno contemplado en el Código Procesal Penal de Nicaragua, mediante el cual las partes pueden resolver conflictos de esta naturaleza una vez que los acusados asumen el compromiso y ejecutan la reparación total del daño patrimonial.

