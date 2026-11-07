Tiroteo en Polonia, deja cinco muertos y al menos 12 heridos
Un tiroteo en una plaza de Cracovia, Polonia, dejó cinco personas muertas y al menos 12 heridas, entre ellas dos policías. El sospechoso abrió fuego contra transeúntes desde un vehículo en movimiento y fue detenido por agentes policiales, quienes también le dispararon. El hombre fue trasladado a un hospital.
De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, se escucharon entre 20 y 30 detonaciones.
El ataque provocó escenas de pánico entre los transeúntes y movilizó a ambulancias, patrullas policiales y equipos de emergencia. Paramédicos atendieron a las víctimas cerca de la basílica de Santa María, mientras un helicóptero sanitario aterrizó en la plaza. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
YA
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