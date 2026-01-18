Guatemala: 7 policías mueren en ataques simultáneos

Al menos 7 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala murieron y otro 11 resultaron heridos este domingo en ataques simultáneos registrados en más de 10 puntos del país. Los Bomberos Voluntarios y Municipales reportaron que los incidentes ocurrieron en distintas zonas de la capital y municipios cercanos.

Ataques coordinados contra policías dejan 7 muertos en Guatemala

Los ataques se produjeron horas después que la PNC informara sobre la recuperación del control de la prisión Renovación 1 en Escuintla, donde desde el sábado se registraban motines con toma de rehenes.

Uno de los primeros ataques ocurrió en la subestación de la PNC en Bárcenas, Villa Nueva, donde un agente resultó herido. Minutos después, dos agentes fueron asesinados a balazos frente al Centro de Justicia de Villa Nueva.

En La Cumbre del Guayabo, Chinautla, también se reportó un ataque contra la PNC que dejó dos agentes heridos. La situación se tornó más grave en la colonia Villalobos 2, donde dos policías murieron y otros dos resultaron heridos.

Otro incidente mortal ocurrió en la entrada a la colonia Roosevelt, en la 7a avenida, zona 7, donde un agente perdió la vida. Además, se informó de dos agentes heridos en El Limón, zona 18, y otro ataque armado en Campos de Ríos Azul, San Pedro Ayampuc, que dejó un policía y un civil heridos.

En Chichimecas, Villa Canales, dos agentes fueron trasladados a un hospital tras ser atacados. Un agente más falleció en la 20 calle final y 27 avenida, zona 4 de Santa Catarina Pinula.

En la 26 avenida y 20 calle de la zona 10 se reportaron dos agentes fallecidos, uno de los ataques más letales de la jornada. Otro incidente se registró en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, donde un agente resultó herido.

En la cuesta El Zope, entre Bárcenas hacia Santa Lucía Milpas Altas, un uniformado resultó herido. También se reportaron dos heridos en la zona 13 y un fallecido en la calzada San Juan.

Posible conexión con motines carcelarios

Según el recuento preliminar de la PNC, se registraron más de 10 ataques en distintos puntos del país y la cifra podría aumentar. Se espera información oficial para confirmar si estos ataques estarían ligados con los motines en tres cárceles del país.

Desde la mañana de ayer sábado se registraron motines en las cárceles Renovación 1 en Escuintla, en la cárcel de Fraijanes y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, donde privados de libertad tomaron rehenes e hicieron exigencias a las autoridades.