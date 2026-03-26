Estudiante amenaza con tiroteo dentro de escuela en Costa Rica

Un estudiante amenazó con un arma de fuego al personal docente y administrativo, en la escuela Liceo Sinaí, en Pérez Zeledón, por lo que el centro suspendió las clases este jueves.

El estudiante habría recibido una medida disciplinaria días atrás y, ayer, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con un arma de fuego en la mano.

Además, la dirección del centro educativo habría recibido una llamada anónima en la que se anunciaba un tiroteo en la institución.

Marcela Valverde, directora regional de Educación en Pérez Zeledón, indicó que, por parte de la dirección, se presentaron las denuncias ante las instancias judiciales. El caso es investigado por las autoridades costarricenses.