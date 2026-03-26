En Costa Rica, pacientes oncológicos esperan más de 600 días para resonancia magnética

Hasta 648 días es lo que pacientes oncológicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esperan para someterse a una resonancia magnética, pese a ser considerados casos prioritarios, según un reciente informe de la Auditoría Interna sobre la gestión del Centro Nacional de Imágenes Médicas (CNIM).

El documento detalla que, en promedio, estos pacientes esperan 115 días por el estudio, aunque los plazos máximos superan el año y medio. Situación que afecta la detección oportuna y el inicio de tratamientos en enfermedades de alto riesgo.

La revisión incluyó 418 solicitudes de resonancia magnética y evidenció que los tiempos de espera varían según el tipo de ingreso. Los pacientes de consulta externa, que representan el 60% de los casos analizados, registran un promedio de 189 días, con extremos de hasta 821 días.

En contraste, quienes se encuentran hospitalizados presentan un tiempo promedio menor, de entre 11,5 y 13 días. Aun así, la Auditoría advierte que estos plazos inciden negativamente en la atención, ya que prolongan los internamientos y reducen la rotación de camas, lo que limita el ingreso de nuevos pacientes.

El informe también identificó que pacientes que recurrieron a recursos de amparo para acceder al estudio enfrentaron esperas promedio de 234 días, lo que evidencia barreras persistentes en el acceso oportuno a este diagnóstico.

Uno de los principales hallazgos es la falta de un registro consolidado. El Centro Nacional de Imágenes Médicas no cuenta con una lista clara de pacientes pendientes de una resonancia magnética, lo que impide dimensionar con precisión la lista de espera y aumenta el riesgo de atrasos u omisiones en diagnósticos.

Estudios pendientes

En diciembre de 2025, el CNIM acumulaba 11.570 estudios pendientes de reporte. De estos, 10.933 correspondían a consulta externa, 306 a pacientes oncológicos y 331 a personas hospitalizadas.