Descarrilla y se incendia ferrocarril que transportaba combustible en México

La densa nube de humo negro que ha generado es visible en varios municipios aledaños

Un aparatoso accidente ferroviario se registró la mañana se este sábado en las vías que atraviesan por la localidad de La Loma, en el municipio de Tepetitlán, estado de Hidalgo, donde un ferrocarril que transportaba combustible se descarriló y termino en llamas.

Pobladores de la zona ya alertaron a personal de los servicios de emergencia por lo que al sitio se desplegaron inicialmente personal de bomberos y protección civil para sofocar el fuego y evitar que este se salga del control y pueda alcanzar vegetación de la zona.

El fuego es tan intenso que es visible a varios kilómetros a la redonda derivado de una densa nube de humo negro que ha generado, la cual es visible en varios municipios aledaños.

Hasta el momento no se ha confirmado la presencia de personas lesionadas o fallecidas, pues se precisó que la atención inicial es controlar el fuego para proceder a inspeccionar el perímetro.