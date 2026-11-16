La nicaragüense Kenia del Carmen Mendoza González, de 37 años, fue hallada sin vida la mañana de ayer domingo dentro de la casa que habitaba en el municipio de Tenosique, estado de Tabasco, México, luego de haberle brindado comida y alojamiento a una pareja de supuestos migrantes que viajaban con una bebé.

Kenia del Carmen Mendoza González

Kenia Mendoza era originaria de Chinandega, y el hallazgo de su cadáver fue realizado por una vecina, quien alertó a las autoridades federales mexicanas.

Al inspeccionar la escena, los agentes confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas en el abdomen, mientras que el dictamen médico forense determinó que el crimen fue cometido alrededor de la medianoche del sábado, por lo que se analizan las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.

De acuerdo con el testimonio brindado a los familiares por la pareja sentimental de Kenia, de nacionalidad mexicana, al momento del hecho, él se encontraba realizando labores de patrullaje fronterizo.

Agregó que conversó con ella vía telefónica a las 10:00 de la noche del sábado, momento en que la chinandegana le comentó que estaba asistiendo a la pareja con la menor, pese a que él le había advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de alojar a personas desconocidas.

Kenia del Carmen, habitaba en la Segunda Etapa de la Colonia El Naranjo en Chinandega, y había emigrado hace más de dos años con la idea de sacar adelante a sus cuatro hijos menores de edad y se encontraba tramitando sus documentos para contraer matrimonio.

Actualmente, su hermana menor, Marlene Mendoza, realiza gestiones en Managua y solicita el apoyo solidario de la población para lograr la repatriación de sus restos hacia Nicaragua.

