Reinas Nicaragua 2025: Todo listo para la competencia de Trajes Nacionales este sábado 30 de agosto

El certamen Reinas Nicaragua 2025, Embajadoras de Amor a Nicaragua, avanza este sábado 30 de agosto, con la competencia de Trajes Nacionales, que se estará llevando a cabo en Chinandega.

Fernando Fuentes, Coach de la plataforma Nicaragua Diseña, dijo que este año son 18 trajes que compiten nuevamente, «para ver quién se lleva el título de primer lugar, segundo lugar y tercer lugar en los Trajes Nacionales, recuerden que tenemos 500 dólares para el primer lugar, 300 para el segundo y 200 para el tercero».

Fuentes también presentó el spot oficial del año 2025, de esta edición de Reinas Nicaragua 2025, Embajadoras de Amor a Nicaragua.

Para este año, son 18 muchachas que estarán representando a cada uno de los departamentos y regiones autónomas del país. «Con toda la ilusión de convertirse en las próximas Embajadoras de Amor a Nicaragua», expresó el Coach de Nicaragua Diseña.

Nicole Hodgson, actual Reina Nicaragua 2024, informó que este próximo sábado 30 de agosto, será la competencia de Trajes Nacionales.

«Estarán en el escenario las chicas portando trajes de los diseñadores nicaragüenses, con muchísimo talento, donde se representará el amor y el arte a nuestra bella Nicaragua; todas las chicas portarán trajes espectaculares de los diseñadores nicaragüenses», dio a conocer.

Este importante evento se estará llevando a cabo en el Teatro Municipal Jorge Paladino, a las 7:00 de la noche, en Chinandega.

«Están todos cordialmente invitados, la entrada es gratis, para que todas las familias nicaragüenses puedan ver ese arte, ese amor en cada uno de los trajes representativos de todos los departamentos y de todos los rinconcitos de nuestra bella Nicaragua», manifestó.

En esta competencia de Trajes Nacionales, expresó Hodgson, también las familias podrán ver «lo que es la cultura, el amor, el arte, la pasión y, sobre todo, la dedicación que cada uno de estos diseñadores pusieron, en cada uno de los trajes. Y por supuesto, el trabajo de cada una de las chicas, porque portar un traje representativo de Nicaragua conlleva mucho, para transmitir ese amor por nuestro bello país, con cada uno de sus trajes».

Al que no pueda asistir a este importante evento, podrá verlo en la transmisión exclusiva por Viva Nicaragua Canal 13.

Del 1 al 5 de septiembre próximo, arrancan las clases de pasarela, etiqueta y protocolo, imagen personal, sesión de fotos, clases prácticas de entrevistas con el jurado.

Esta es una faceta muy importante para que las muchachas tengan un excelente desempeño en la gran final del certamen de Reinas Nicaragua 2025, que se realizará el próximo 13 de septiembre, en Managua.