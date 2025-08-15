Reinas Nicaragua 2025, con grandes sorpresas para la Gala de Trajes Nacionales en Chinandega

La plataforma Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua, está preparando grandes sorpresas de cara a la Gala de Trajes Nacionales a celebrarse el próximo 30 de agosto en Chinandega y la Gala Final el 13 de septiembre desde la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.

El compañero Óscar Pérez, Viceministro de la Juventud; la joven Paola Pinell, Asesora de Imagen de Nicaragua Diseña y Fernando Fuentes, Coach de Diseñadores, dieron a conocer las distintas actividades que se han organizado y las que están programada en el itinerario de trabajo de esta plataforma.

Gracias a este tipo de plataformas como Nicaragua Diseña, Reinas Nicaragua y otras, se trabaja el talento joven de mujeres y hombres con arte y creatividad, promoviendo paz y alegría.

Paola Pinell, Asesora de Imagen de Nicaragua Diseña, indicó que cada una de las candidatas de Reina Nicaragua está en un proceso de capacitación en temas relacionados a Creación de Contenido para Redes Sociales como Embajadoras de Marca, edición de videos, Historia de Nicaragua, Talleres de Oratoria y Expresión Oral y Taller de Nutrición.

«Es importante para nosotros como organización este tipo de conocimientos y esta educación continua que están recibiendo, todo esto gracias a los gobiernos locales y el apoyo de las autoridades, además del compromiso de cada una de las 18 candidatas», dijo Pinell.

Fernando Fuentes, Coach de Diseñadores de Moda de Nicaragua Diseña, manifestó que todo está preparado para la Gala de Trajes Nacionales que se realizará el 30 de agosto en Chinandega.

Esa noche se seleccionarán 3 trajes, el ganador, segundo y tercer lugar, que tendrán premios de 500, 300 y 200 dólares.

«Pero el mayor premio que tienen los diseñadores es la proyección que se les da por medio de la plataforma Reinas Nicaragua. Esa noche vamos a estar desde las 6 de la tarde en Chinandega, se transmitirá por la señal de Viva Nicaragua Canal 13, estamos trabajando con todos los diseñadores con los últimos detalles», indicó Fuentes.

El 8 de septiembre se realizará la Fiesta del Huipil, en la que participarán con sus trajes tradicionales de cada departamento.

Durante esta conferencia de prensa, se presentó un video documental de las diferentes actividades que Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua, realizó en distintos municipios, visitas a empresas patrocinadoras y actividades de recreación.