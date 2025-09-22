Reina Nicaragua 2025 realiza su primera conferencia de prensa en Managua

El Centro de Convenciones Olof Palme fue el escenario de la primera conferencia de prensa de Reina Nicaragua 2025, un evento que marcó el inicio oficial de las actividades de las recién coronadas embajadoras de la cultura y la belleza nacional.

La actividad contó con la presencia de la Reina Nicaragua 2025, Grethel Gámez, representante de Matagalpa, y la Princesa Nicaragua 2025, Isabella Salgado, de Chinandega.

Ambas compartieron sus primeras impresiones y el orgullo de representar a sus comunidades y al país.

Fernando Fuentes, coordinador de moda de Nicaragua Diseña, resaltó que el certamen va más allá de un concurso de belleza.

Lo describió como una plataforma integral que ofrece oportunidades de crecimiento personal, profesional y académico.

«Este no es un final, este es el inicio de un paso más», afirmó Fuentes, destacando que el certamen se ha consolidado como el «más auténtico y con mayor arraigo nacional».

Este año, el evento atrajo a más de 1,500 jóvenes en los castings, demostrando su creciente alcance.

Se anunció que, como parte de sus responsabilidades, la Reina y la Princesa iniciarán una gira nacional e internacional para promover la cultura nicaragüense.

Sus primeras actividades inmediatas incluyen ser recibidas por sus comunidades en Chinandega y Matagalpa.

Visiblemente emocionada, Grethel Gámez, Reina Nicaragua 2025, expresó su gratitud y el gran aprendizaje que le dejó el certamen.

«Estar en Reinas Nicaragua para mí ha sido una enseñanza, una escuela, algo que me motivó a seguir adelante sin importar los obstáculos. Esto no solo me enseñó a crecer en conjunto, sino también a valorar mi cultura y a llevarla con orgullo», manifestó.

Por su parte, la Princesa Isabella Salgado, conmovida, animó a las demás participantes: «Me siento feliz de ver el crecimiento de cada una de ustedes. Ustedes son reinas, brillen, sueñen y cómanse el mundo. Esta plataforma nos da la oportunidad de demostrar que no importa de dónde vengamos, todas tenemos derecho a soñar».